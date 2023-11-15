Мората вспомнил о важном разговоре с Симеоне

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о своей игре в первой половине нынешнего сезона.

«Летом у меня состоялся разговор с Диего Симеоне. Во время беседы я почувствовал доверие с его стороны. После такого всегда становится проще играть. Очень важно, когда тебя ценят в клубе.

Мы намерены побороться за золотые медали в Ла Лиге. У нас есть много возможностей для прогресса», - цитирует нападающего газета Marca.

В сезоне-2023/2024 Мората принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 12 голов и три результативные передачи.

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