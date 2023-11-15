Мората: «Я не думаю о «Золотом мяче»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората признался, что не задумывается об индивидуальной награде.

31-летний футболист проводит впечатляющий сезон, за что удостоился множества комплиментов: например, Диего Симеоне заявил, что испанец не уступает рекордсмену АПЛ Эрлингу Холанну, а Родри и вовсе поставил Морату выше своего норвежского одноклубника.

«Золотой мяч? Я об этом не думаю. Мне бы хотелось выигрывать индивидуальные призы, но сейчас к этому ближе Родри. Моя главная цель – показывать качественную игру. Мы уже отобрались на Евро-2024, что не так просто, как может показаться, также я хотел бы провести успешный сезон в «Атлетико», но о «Золотом мяче» я не задумываюсь», – цитирует AS Морату.