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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората: «Я не думаю о «Золотом мяче»

15 Ноября 2023 • 03:48 Комментировать
Кипр
...
Испания
1 64.00 X 13.00 2 1.06
16.11 20:00

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората признался, что не задумывается об индивидуальной награде.

31-летний футболист проводит впечатляющий сезон, за что удостоился множества комплиментов: например, Диего Симеоне заявил, что испанец не уступает рекордсмену АПЛ Эрлингу Холанну, а Родри и вовсе поставил Морату выше своего норвежского одноклубника.

«Золотой мяч? Я об этом не думаю. Мне бы хотелось выигрывать индивидуальные призы, но сейчас к этому ближе Родри. Моя главная цель – показывать качественную игру. Мы уже отобрались на Евро-2024, что не так просто, как может показаться, также я хотел бы провести успешный сезон в «Атлетико», но о «Золотом мяче» я не задумываюсь», – цитирует AS Морату.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Испании Альваро Мората Родри Эрнандес ещё теги

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