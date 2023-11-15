Хоселу высмеял слова Пике о «Реале»: «Наверное, он просто завидует»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу прокомментировал недавнее высказывание Херарда Пике.

Экс-защитник «Барселоны» заявил, что победу «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2021/22 никто не запомнит, поскольку она была случайной.

«Я не знаю... Если он не помнит ту Лигу чемпионов, то что он вообще помнит об этом турнире? – отвечает Хоселу, смеясь. – Почему он это сказал? Он из «Барселоны», поэтому он, должно быть, просто завидует», – передаёт Madrid Xtra заявление форварда.

«Реал» стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов в 2022 году, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). На пути к решающему матчу команда Карло Анчелотти одолела «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».