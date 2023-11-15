Хоселу сравнил уровень игры «Реала» и «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу оценил силу своей команды в сравнении с «Барселоной».

«Сливочные» занимают вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 32 очка. «Сине-гранатовые» располагаются строчкой ниже – в их активе 30 баллов.

«Играет ли «Реал» лучше «Барселоны»? Мы говорим о совершенно разных командах. «Барселона» много владела мячом на старте сезона, а теперь играет по-другому, но продолжает побеждать», – цитирует Madrid Xtra форварда.

Напомним, что последнее «эль класико», прошедшее 28 октября, завершилось победой коллектива Карло Анчелотти со счётом 2:1.