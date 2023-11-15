Молейро: «Я хотел бы играть в «Барселоне»

Перспективный полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро признался, что хочет попробовать силы в «Барселоне».

Испанец, в сентябре отметивший 20-летие, мог оказаться в каталонском клубе ещё в 2022 году, но сделка сорвалась. Сам атакующий хавбек открыто заявил, что мечтает осуществить переход в «Барселону» в будущем.

«Я могу назвать себя фанатом «Барселоны», и я хотел бы однажды оказаться в этом клубе», – цитирует Football Espana Молейро.

В активе футболиста два забитых мяча и одна голевая передача в пяти матчах текущего сезона – старт кампании он пропустил из-за травмы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альберто Молейро в 5 млн евро.