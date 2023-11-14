«Барселона» рассчитывает выкупить Фелиша по значительно сниженной цене

В «Барселоне» готовы оформить выкуп нападающего Жоау Фелиша в мадридского «Атлетико» при определённых условиях.

Аренда португальца рассчитана до конца сезона. Сделка не включает в себя опцию выкупа, однако, по некоторым данным, «Атлетико» намерен выручить от продажи форварда порядка 80 млн евро. Согласно сведениям Sport, «Барселона» по-прежнему заинтересована в полноценном подписании игрока, но по значительно сниженной цене.

Жоау Фелиш стал автором трёх забитых мячей и четырёх результативных передач в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 млн евро.