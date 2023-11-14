В «Барселоне» начинают сомневаться в Хави

Работа главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса больше не оценивается как безупречная.

После 13-ти туров Ла Лиги «сине-гранатовые» располагаются на третьем месте, отставая от лидирующей «Гранады» на четыре очка, а также лишь на два балла опережают «Атлетико», который провёл на один матч меньше. В последнем матче Лиги чемпионов команда также потерпела неудачу, уступив «Шахтёру» (0:1). Как сообщает журналист Адриан Санчес, некоторые лица в правлении «Барселоны» уже засомневались в способностях Хави. Впрочем, специалисту не грозит увольнение, пока его поддерживает президент клуба Жоан Лапорта.