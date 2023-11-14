Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» начинают сомневаться в Хави слухи

14 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Работа главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса больше не оценивается как безупречная.

После 13-ти туров Ла Лиги «сине-гранатовые» располагаются на третьем месте, отставая от лидирующей «Гранады» на четыре очка, а также лишь на два балла опережают «Атлетико», который провёл на один матч меньше. В последнем матче Лиги чемпионов команда также потерпела неудачу, уступив «Шахтёру» (0:1). Как сообщает журналист Адриан Санчес, некоторые лица в правлении «Барселоны» уже засомневались в способностях Хави. Впрочем, специалисту не грозит увольнение, пока его поддерживает президент клуба Жоан Лапорта.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
00:06
Молейро: «Я хотел бы играть в «Барселоне»
14 Ноября
23:48
Педро высказался о положении дел в «Барселоне»
23:23
Педро Родригес: «Барселона» – мой дом, я очень хотел бы вернуться»
23:14
«Барселона» рассчитывает выкупить Фелиша по значительно сниженной цене
22:44
В «Барселоне» начинают сомневаться в Хави
19:45
В «Барселоне» не исключили возможное возвращение Фати
16:13
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
13:38
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:19
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:09
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
11:13
Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»
10:55
Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»
01:40
Деку: «Левандовски – один из лучших в мире, он продолжает творить историю»
01:21
Деку – о критике «Барселоны»: «Всё не так уж плохо»
00:26
Фелиш может лишиться места в основе «Барселоны» после возвращения де Йонга
13 Ноября
23:01
Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»
16:14
Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
00:06 · Испания. Ла Лига
Молейро: «Я хотел бы играть в «Барселоне»
14 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
Педро высказался о положении дел в «Барселоне»
23:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за Уильямсом, но официальных предложений пока нет»
23:23 · Италия. Серия А
Педро Родригес: «Барселона» – мой дом, я очень хотел бы вернуться»
23:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассчитывает выкупить Фелиша по значительно сниженной цене
22:59 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс высказался об интересе со стороны «Реала», «Барселоны» и клубов АПЛ
22:44 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» начинают сомневаться в Хави слухи
22:37 · Испания. Ла Лига
Иско – лучший в Ла Лиге по семи атакующим показателям
22:19 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» опережает «Барселону» в борьбе за полузащитника «Бетиса» Родригеса слухи
21:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Родины» Артига: «Гави был маленьким, но в «Барселоне» поверили в его талант»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Федерико Вальверде: «Ничего не имею против «Арсенала», но я никогда не хотел играть в Англии»
19:45 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» не исключили возможное возвращение Фати
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»
17:32 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью
16:59 · Испания. Ла Лига
​Алемани отказался переходить в «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем