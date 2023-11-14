Иско – лучший в Ла Лиге по семи атакующим показателям

Иско проводит впечатляющий сезон в «Бетисе» после возвращения в футбол.

Титулованный испанец более полугода не мог найти клуб, а в июле подписал контракт с «Бетисом». Как отмечает статистический портал WhoScored, 31-летний футболист лидирует во множестве рейтингов, оценивающих вклад в атаку команды: так, Иско занимает первое место по созданным шансам (наряду с Яго Аспасом) и созданным шансам со стандартов, а также превосходит всех по передачам в чужую треть, передачам в штрафную площадь соперников, разрезающим пасам, касаниям на чужой половине поля и заработанным на себе фолам.

В активе Иско два забитых мяча и два ассиста в 13 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги.