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Иско – лучший в Ла Лиге по семи атакующим показателям

14 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать
Бетис
...
Лас-Пальмас
26.11 23:00

Иско проводит впечатляющий сезон в «Бетисе» после возвращения в футбол.

Титулованный испанец более полугода не мог найти клуб, а в июле подписал контракт с «Бетисом». Как отмечает статистический портал WhoScored, 31-летний футболист лидирует во множестве рейтингов, оценивающих вклад в атаку команды: так, Иско занимает первое место по созданным шансам (наряду с Яго Аспасом) и созданным шансам со стандартов, а также превосходит всех по передачам в чужую треть, передачам в штрафную площадь соперников, разрезающим пасам, касаниям на чужой половине поля и заработанным на себе фолам.

В активе Иско два забитых мяча и два ассиста в 13 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско

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