«Атлетико» опережает каталонскую «Барселону» в борьбе за полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса, об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, в игроке лично заинтересован наставник «матрасников» Диего Симеоне, который надеется, что его соотечественник поможет в борьбе за титул в чемпионате Испании.

Контракт 29-летнего футболиста с «Бетисом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.