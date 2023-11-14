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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» опережает «Барселону» в борьбе за полузащитника «Бетиса» Родригеса слухи

14 Ноября 2023 • 22:19 Комментировать

«Атлетико» опережает каталонскую «Барселону» в борьбе за полузащитника «Бетиса» Гвидо Родригеса, об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, в игроке лично заинтересован наставник «матрасников» Диего Симеоне, который надеется, что его соотечественник поможет в борьбе за титул в чемпионате Испании.

Контракт 29-летнего футболиста с «Бетисом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро. 

В текущем сезоне опорный полузащитник принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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