Тренер «Родины» Артига: «Гави был маленьким, но в «Барселоне» поверили в его талант»

Наставник столичной «Родины» Франк Артига порассуждал о том, как в «Барселоне» работают с молодыми футболистами. В качестве примера он привёл Гави и Фермина Лопеса – эти молодые игроки при своих скромных физических данных играют в основе «блауграны».

«Оба по своей комплекции довольно маленькие. В клубе не стали зацикливаться на этом, а постарались развить их с технической и тактической точек зрения. Нужно просто запастись в такие моменты терпением, нужно верить в футболистов, в их талант – в итоге все вырастают», - говорит Артига для Metaratings.

Напомним, что Гави в свои 19 лет уже провёл свыше сотни матчей за «Барсу» на профессиональном уровне.