​«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью

Вингер Рафинья может покинуть «Барселону» в обозримом будущем. Как сообщает Football Transfers, каталонский гранд будет готов продать 26-летнего бразильца за 70 миллионов евро. Ранее в прессе фигурировал более низкий ценник.

Отмечается, что предметный интерес к Рафинье проявляют два гранда Премьер-лиги из Лондона – «Арсенал» и «Челси».

В сезоне 2023/2024 Рафинья провёл за «Барселону» 11 матчей. В них бразильский вингер записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.