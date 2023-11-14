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​«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью

14 Ноября 2023 • 17:32 Комментировать

Вингер Рафинья может покинуть «Барселону» в обозримом будущем. Как сообщает Football Transfers, каталонский гранд будет готов продать 26-летнего бразильца за 70 миллионов евро. Ранее в прессе фигурировал более низкий ценник.

Отмечается, что предметный интерес к Рафинье проявляют два гранда Премьер-лиги из Лондона – «Арсенал» и «Челси».

В сезоне 2023/2024 Рафинья провёл за «Барселону» 11 матчей. В них бразильский вингер записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Барселона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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