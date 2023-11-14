​Алемани отказался переходить в «Атлетико»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани после нескольких недель встреч и переговоров отказался от перехода в «Атлетико». Как сообщает Relevo, Алемени принял такое решение из-за понимания того, что в мадридском клубе он не будет иметь такого большого влияния на спортивные вопросы, как ему бы хотелось. Дело в том, что Андреа Берта, нынешний спортивный директор «матрасников», свой пост не покинет. Таким образом, Алемани мог только войти в спортивный блок, а не стать руководителем.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.