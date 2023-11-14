Кроос: «Беллингем выдал отличный старт, это очень важно»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил уровень своего партнёра по команде Джуда Беллингема, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Беллингем выдал отличный старт, это очень важно. Мне тоже удалось хорошо начать в 2014 году. Думаю, Джуд – прекрасный трансфер. Считаю, что он сильно нам поможет. У него есть всё необходимое для того, чтобы достичь вершины. Самое важное это то, как Джуд будет справляться со сложными ситуациями. Думаю, у него всё получится, ведь в 20 лет он кажется очень зрелым», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Беллингем к сегодняшнему дню является лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету 10 голов в чемпионате.