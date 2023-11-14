Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Беллингем выдал отличный старт, это очень важно»

14 Ноября 2023 • 16:19 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос оценил уровень своего партнёра по команде Джуда Беллингема, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» летом за 103 миллиона евро из дортмундской «Боруссии».

«Беллингем выдал отличный старт, это очень важно. Мне тоже удалось хорошо начать в 2014 году. Думаю, Джуд – прекрасный трансфер. Считаю, что он сильно нам поможет. У него есть всё необходимое для того, чтобы достичь вершины. Самое важное это то, как Джуд будет справляться со сложными ситуациями. Думаю, у него всё получится, ведь в 20 лет он кажется очень зрелым», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Беллингем к сегодняшнему дню является лучшим бомбардиром Ла Лиги. На его счету 10 голов в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
16:13
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
13:46
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:31
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
03:01
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
02:35
Родриго назвал двух лучших игроков Ла Лиги, выступающих не за «Реал»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
23:55
Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения
23:44
«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
17:41 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Сити» высказался насчёт слухов о переходе Холанна в «Реал»
17:32 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью
16:59 · Испания. Ла Лига
​Алемани отказался переходить в «Атлетико»
16:19 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Беллингем выдал отличный старт, это очень важно»
16:13 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»
16:01 · Испания. Ла Лига
​«Реал» предложит новый контракт Карвахалю при одном условии
14:48 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Гризманн хочет остаться в «Атлетико»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:38 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:31 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
13:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:13 · Италия. Серия А
Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»
13:09 · Испания. Ла Лига
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
13:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Милитао
12:42 · Германия. Бундеслига
​Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» - он хочет в «Реал»
Все новости
Рекомендуем