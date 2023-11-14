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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс: «Интерес «Реала» и «Барселоны» свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь»

14 Ноября 2023 • 16:13 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс поделился ожиданиями насчёт того, что произойдёт с его карьерой в будущем. Напомним, контракт футболиста с нынешним клубом истекает в конце этого сезона.

«Интерес «Реала» и «Барселоны», а также клубов из Английской премьер-лиги свидетельствует о том, что я хорошо справляюсь. Я предельно ясно дал понять, какое решение хочу принять. В конце концов, этим сейчас занимается мой агент», – цитирует Уильямса El Periodico.

В этом сезоне Уильямс отметился в чемпионате Испании одним голом и пятью результативными передачами. Ранее агент Нико заявил, что «Атлетик» до сих пор не сделал игроку официальное предложение о продлении контракта.

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Евро-Футбол.Ру,

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