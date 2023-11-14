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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» предложит новый контракт Карвахалю при одном условии

14 Ноября 2023 • 16:01 Комментировать

«Реал» будет готов предложить новый контракт защитнику Дани Карвахалю. Это произойдёт, если 31-летний футболист продолжит выступать на высоком уровне, сообщает Marca.

Действующее трудовое соглашение связывает Карвахаля с «Реалом» до середины 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «сливочных» 14 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
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