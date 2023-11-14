Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем нападающего мадридской команды Антуана Гризманна.

Напомним, действующий контракт 32-летнего француза с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. По словам Симеоне, Гризманн хочет остаться в «Атлетико».

«Он хочет быть здесь. У него потрясающая жизненная сила и понимание игры. Он будет занимать другие позиции на поле, когда у него станет меньше энергии», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 16 матчей, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 25 миллионов евро.