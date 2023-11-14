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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»

14 Ноября 2023 • 13:38 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Агент нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса рассказал о ситуации вокруг своего клиента. Напомним, молодой игрок сборной Испании до сих пор не продлил своё соглашение с басками.

«Контракт моего клиента истекает в конце сезона, не стоит об этом забывать. «Атлетик» на протяжение длительного времени знает, чего хочет Нико, но у нас на столе до сих пор нет предложения о продлении контракта. Мы до сих пор находимся в ожидании», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 21-летний Уильямс отметился голом и 5 результативными передачами в 10 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Нико Уильямс

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