Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»

Агент нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса рассказал о ситуации вокруг своего клиента. Напомним, молодой игрок сборной Испании до сих пор не продлил своё соглашение с басками.

«Контракт моего клиента истекает в конце сезона, не стоит об этом забывать. «Атлетик» на протяжение длительного времени знает, чего хочет Нико, но у нас на столе до сих пор нет предложения о продлении контракта. Мы до сих пор находимся в ожидании», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 21-летний Уильямс отметился голом и 5 результативными передачами в 10 матчах чемпионата Испании.