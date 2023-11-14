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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»

14 Ноября 2023 • 13:31 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго утверждает, что не получал никаких предложений из Саудовской Аравии. Бразилец чётко дал понять, что связывает своё будущее исключительно с «королевским клубом».

«Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии. Я также не заинтересован в переходе в Английскую премьер-лигу», – цитирует Родриго журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Родриго уже успел выиграть с «Реалом» все возможные трофеи на клубном уровне. В нынешнем сезоне 22-летний бразильский футболист отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

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