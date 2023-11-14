Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон

14 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Каталонская «Барселона» желает сохранить в своих рядах нападающего Роберта Левандовски на следующий сезон. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, руководство «сине-гранатовых» хочет, чтобы опытный поляк остался и взял на себя роль ментора новичка Витора Роке, который скоро присоединится к «Барселоне» из «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, у Левандовски действует контракт с «Барселоной» до лета 2025 года, но при этом есть вероятность, что поляк покинет команду уже в конце нынешнего сезона. Катализатором ухода может послужить интерес из Саудовской Аравии, где местные клубы готовы платить Левандовски большую зарплату.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
13:38
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:19
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
11:13
Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»
10:55
Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»
01:40
Деку: «Левандовски – один из лучших в мире, он продолжает творить историю»
01:21
Деку – о критике «Барселоны»: «Всё не так уж плохо»
00:26
Фелиш может лишиться места в основе «Барселоны» после возвращения де Йонга
13 Ноября
23:01
Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»
16:14
Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:38 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:31 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
13:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:13 · Италия. Серия А
Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»
13:09 · Испания. Ла Лига
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
13:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Милитао
12:42 · Германия. Бундеслига
​Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» - он хочет в «Реал»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего
12:26 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле может стать одноклубником Захаряна слухи
12:25 · Испания. Ла Лига
Испанский тренер: «Реал Сосьедад» играет в невероятный футбол»
12:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго предвкушает переход Эндрика в «Реал»
12:13 · Испания. Ла Лига
​Родриго: Хочу видеть Мбаппе в «Реале»
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Всё, что произойдёт с Фелишем в июне, будет большим плюсом для «Атлетико»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
Все новости
Рекомендуем