«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон

Каталонская «Барселона» желает сохранить в своих рядах нападающего Роберта Левандовски на следующий сезон. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, руководство «сине-гранатовых» хочет, чтобы опытный поляк остался и взял на себя роль ментора новичка Витора Роке, который скоро присоединится к «Барселоне» из «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, у Левандовски действует контракт с «Барселоной» до лета 2025 года, но при этом есть вероятность, что поляк покинет команду уже в конце нынешнего сезона. Катализатором ухода может послужить интерес из Саудовской Аравии, где местные клубы готовы платить Левандовски большую зарплату.