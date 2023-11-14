Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что каталонский клуб ещё не до конца пришёл в себя после ухода Лионеля Месси. Напомним, аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «сине-гранатовых».

«Пару лет назад клуб потерял Месси, который является лучшим игроком в истории. Это событие стало настоящей трагедией, после которой сложно прийти в себя. Клубу нужно ещё время на восстановление», – цитирует Деку Managing Barca.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Перед стартом этого сезона Лионель мог вернуться на «Камп Ноу», но в итоге отказался от этой возможности и отправился в «Интер» Майами.