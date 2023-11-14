«Реал» продлит контракт с Милитао

В ближайшее время «Реал» продлит контракт с защитником Эдером Милитао. Как сообщает Onda Cero, новое трудовое соглашение бразильца будет рассчитано до середины 2028 года. Ожидается, что о пролонгации договора с Милитао объявят уже в ближайшие дни – до конца текущей недели.

Действующий контракт связывает Милитао с «Реалом» до конца сезона 2024/2025. В августе бразилец получил серьёзную травму колена, от которой сейчас восстанавливается.

За «Реал» Эдер Милитао выступает с лета 2019 года. В 143 матчах за «сливочных» бразилец записал на свой счёт 11 голов и пять результативных передач на партнёров.