Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
20000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продлит контракт с Милитао

14 Ноября 2023 • 13:08 Комментировать

В ближайшее время «Реал» продлит контракт с защитником Эдером Милитао. Как сообщает Onda Cero, новое трудовое соглашение бразильца будет рассчитано до середины 2028 года. Ожидается, что о пролонгации договора с Милитао объявят уже в ближайшие дни – до конца текущей недели.

Действующий контракт связывает Милитао с «Реалом» до конца сезона 2024/2025. В августе бразилец получил серьёзную травму колена, от которой сейчас восстанавливается.

За «Реал» Эдер Милитао выступает с лета 2019 года. В 143 матчах за «сливочных» бразилец записал на свой счёт 11 голов и пять результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
20000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:38 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:31 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
13:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:13 · Италия. Серия А
Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»
13:09 · Испания. Ла Лига
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
13:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Милитао
12:42 · Германия. Бундеслига
​Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» - он хочет в «Реал»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего
12:26 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле может стать одноклубником Захаряна слухи
12:25 · Испания. Ла Лига
Испанский тренер: «Реал Сосьедад» играет в невероятный футбол»
12:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго предвкушает переход Эндрика в «Реал»
12:13 · Испания. Ла Лига
​Родриго: Хочу видеть Мбаппе в «Реале»
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Всё, что произойдёт с Фелишем в июне, будет большим плюсом для «Атлетико»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
Все новости
Рекомендуем