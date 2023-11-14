Испанский тренер: «Реал Сосьедад» играет в невероятный футбол»

Испанский наставник «Родины» Франк Артига прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад», куда он перешел, играет в невероятный футбол. Это одна из трех команд с лучшей игрой в Испании. Очень непросто играть в этой команде, потому что очень высок уровень футболистов», — приводит слова 47-летнего тренера Metaratings.

Российский хавбек перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом. На счету Захаряна 10 игр в составе сан-себастьянского клуба, в которых он не смог записать на свой счет голевые баллы.

В 13 турах «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке в чемпионате Испании.