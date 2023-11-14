Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский тренер: «Реал Сосьедад» играет в невероятный футбол»

14 Ноября 2023 • 12:25 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Испанский наставник «Родины» Франк Артига прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад», куда он перешел, играет в невероятный футбол. Это одна из трех команд с лучшей игрой в Испании. Очень непросто играть в этой команде, потому что очень высок уровень футболистов», — приводит слова 47-летнего тренера Metaratings.

Российский хавбек перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» минувшим летом. На счету Захаряна 10 игр в составе сан-себастьянского клуба, в которых он не смог записать на свой счет голевые баллы.

В 13 турах «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Родина Москва Арсен Захарян Франк Артига ещё теги

Новости по матчу

13 Ноября
16:35
​В «Реал Сосьедаде» высказались об изучении Захаряном испанского языка
12 Ноября
14:17
Гунько — об игровом времени Захаряна: «Всё в его руках»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Колвилл покинули расположение сборной Англии из-за травм плеча
13:38 · Испания. Ла Лига
Агент Нико Уильямса: «Мы всё ещё ждём предложение от «Атлетика» по новому контракту»
13:31 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии»
13:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет, чтобы Левандовски остался на следующий сезон
13:13 · Италия. Серия А
Агент: «Хвича хочет играть в «Реале» или «Барселоне»
13:09 · Испания. Ла Лига
Деку: «Потеря Месси – трагедия, «Барселоне» ещё нужно время на восстановление»
13:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлит контракт с Милитао
12:42 · Германия. Бундеслига
​Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» - он хочет в «Реал»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сражаются за нападающего
12:26 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле может стать одноклубником Захаряна слухи
12:25 · Испания. Ла Лига
Испанский тренер: «Реал Сосьедад» играет в невероятный футбол»
12:18 · Испания. Ла Лига
​Родриго предвкушает переход Эндрика в «Реал»
12:13 · Испания. Ла Лига
​Родриго: Хочу видеть Мбаппе в «Реале»
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Всё, что произойдёт с Фелишем в июне, будет большим плюсом для «Атлетико»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
Все новости
Рекомендуем