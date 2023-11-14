​Родриго предвкушает переход Эндрика в «Реал»

Нападающий «Реала» Родриго предвкушает появление в составе команды Эндрика. Бразильский форвард пополнит состав мадридской команды в июле, когда ему исполнится 18 лет. В настоящий момент Эндрик представляет «Палмейрас».

«Скоро у нас появится Эндрик. Он очень быстрый, очень сильный, очень взрывной. Он невероятный!» - слова Родриго в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 26 ноября – против «Кадиса» на выезде. На текущий момент команда Карло Анчелотти располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги.