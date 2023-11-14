​Родриго: Хочу видеть Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Реала» Родриго хотел бы, чтобы состав команды пополнил Килиан Мбаппе, который сейчас представляет «ПСЖ».

«Подписал ли бы я Мбаппе, если бы мог? Конечно. Это топ-игрок. Но об этом вас следует спрашивать у клуба, а не у меня», - слова Родриго приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Partidazo de COPE .

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи давно связывают звёздного французского форварда с переходом в «Реал».

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

​Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой – известна причина