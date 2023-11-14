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Симеоне: «Всё, что произойдёт с Фелишем в июне, будет большим плюсом для «Атлетико»

14 Ноября 2023 • 11:55 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
25.11 23:00

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о судьбе нападающего мадридского клуба Жоау Фелиша, который сейчас выступает за «Барселону» на правах аренды.

По мнению специалиста, где бы Фелиш не продолжил свою карьеру, он принесёт «Атлетико» много пользы.

«Если он останется в «Барселоне», то клуб получит солидную сумму денег, а если он вернётся к нам, сможет внести вклад в игру команды», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 24-летний Фелиш провёл за «Барселону» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне Жоау Фелиш ещё теги

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