Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»

14 Ноября 2023 • 11:13 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку уверен, что его команда уже прошла сквозь худший отрезок в этом сезоне. В оставшейся части кампании португалец ожидает стремительного прогресса.

«Не хочу загадывать наперёд, но я довольно уверен, что «Барселона» уже прошла сквозь худший отрезок в сезоне. Надеюсь, в будущем у нас будет больше удачи, мы будем играть лучше, показывать стабильность и бороться за трофеи», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, к сегодняшнему дню «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Хави Эрнандеса отстаёт на 4 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку

Новости по матчу

Сегодня, 14 Ноября
10:55
Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»
01:40
Деку: «Левандовски – один из лучших в мире, он продолжает творить историю»
01:21
Деку – о критике «Барселоны»: «Всё не так уж плохо»
00:26
Фелиш может лишиться места в основе «Барселоны» после возвращения де Йонга
13 Ноября
23:01
Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»
16:14
Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 14 Ноября
11:55 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Всё, что произойдёт с Фелишем в июне, будет большим плюсом для «Атлетико»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
11:13 · Испания. Ла Лига
Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»
10:55 · Испания. Ла Лига
Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»
10:48 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали конфликт Левандовски и Ямаля
09:41 · Испания. Ла Лига
Мората рассказал, почему не уехал в Саудовскую Аравию
09:29 · Германия. Бундеслига
«Реал» заинтересовался тремя футболистами «Байера»
09:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Рафинье
08:48 · Италия. Серия А
«Интер» намерен купить форварда сборной Украины
08:37 · Испания. Ла Лига
В «Жироне» удивили целью на сезон - клуб лидирует в Ла Лиге
03:54 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» хочет провести товарищеский матч со сборной Аргентины с Месси в 2024 году
03:26 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» - лидер Европы по забитым в последние 15 минут голам
03:03 · Испания. Ла Лига
Карвахаль ответил Пике
03:01 · Англия. Премьер-лига
Родриго ответил на вопрос о переходе в клуб АПЛ
02:35 · Испания. Ла Лига
Родриго назвал двух лучших игроков Ла Лиги, выступающих не за «Реал»
Все новости
Рекомендуем