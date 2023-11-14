Деку: «Уверен, что «Барселона» уже прошла худший отрезок в сезоне»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку уверен, что его команда уже прошла сквозь худший отрезок в этом сезоне. В оставшейся части кампании португалец ожидает стремительного прогресса.

«Не хочу загадывать наперёд, но я довольно уверен, что «Барселона» уже прошла сквозь худший отрезок в сезоне. Надеюсь, в будущем у нас будет больше удачи, мы будем играть лучше, показывать стабильность и бороться за трофеи», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, к сегодняшнему дню «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Хави Эрнандеса отстаёт на 4 очка.