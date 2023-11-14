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Деку: «Если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы выкупили Фелиша и Канселу»

14 Ноября 2023 • 10:55 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку оценил выступления нападающего Жоау Фелиша и правого защитника Жоау Канселу в нынешнем сезоне. Напомним, оба португальца присоединились к «сине-гранатовым» в последний день летнего трансферного окна на правах аренды.

«Из-за ситуации с травмами у Канселу и Фелиша пока не было возможности отдохнуть. Они играли в практически в каждом матче и были хороши. Пока не время говорить о их будущем, но если бы решение пришлось принимать сегодня, мы бы обязательно подписали Канселу и Фелиша», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, в арендных соглашениях Канселу и Фелиша не предусмотрено право выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоау Канселу Жоау Фелиш ещё теги

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