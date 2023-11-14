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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» прокомментировали конфликт Левандовски и Ямаля

14 Ноября 2023 • 10:48 Комментировать

Спортдир каталонской «Барселоны» Деку отреагировал на конфликт между нападающим Робертом Левандовски и 16-летним Ламином Ямалем во время матча против «Алавеса» (2:1).

«Уверен, что между ними нет проблем. Роберт первый, кто встанет на защиту Ламина», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 14 поединках «сине-гранатовых», записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 30 очков и занимает третье место в таблице. Подопечные Хави отстают от лидирующей «Жироны» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Роберт Левандовски Ламин Ямаль ещё теги
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