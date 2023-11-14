Мората рассказал, почему не уехал в Саудовскую Аравию

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о несостоявшемся переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я не задумывался о таком варианте продолжения карьеры. У меня было большое предложение, но не 50 миллионов, как писали в СМИ. Но я решил остаться в Мадриде, чтобы продолжать бороться за титулы. Еще мне не хотелось лишиться места в составе сборной Испании», - приводятся слова нападающего в соцсетях инсайдера Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение 31-летнего нападающего с «Атлетико» рассчитано до середины 2024 года. В текущем сезоне Ла Лиги Альваро сыграл 11 матчей, забил семь голов и отдал результативный пас.