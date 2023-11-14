«Барселона» приняла решение по Рафинье

Атакующий полузащитник Рафинья Диас может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Fichajes.

По сведениям источника, в руководство «сине-гранатовых» решило расстаться с 26-летним бразильским футболистом. Рафинья перешел в «Барселону» летом прошлого года из английского «Лидса» и подписал долгосрочный трудовой договор.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселона» повесила ценник на Рафинью.