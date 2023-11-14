В «Жироне» удивили целью на сезон - клуб лидирует в Ла Лиге

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель высказался относительно цели клуба в нынешнем сезоне испанского чемпионата.

«Сейчас у нас такая же цель, как и перед стартом сезона. Нам нужно сохранить прописку в Ла Лиге. Команде необходимо удерживаться на правильном пути. Если продолжим находиться на лидирующих позициях, то сможем ставить перед собой более высокие задачи», - передает слова функционера Tuttomercatoweb.

Напомним, что после 13 туров «Жирона» набрала 34 балла и является лидером чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону».