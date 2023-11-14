​«Барселона» хочет провести товарищеский матч со сборной Аргентины с Месси в 2024 году

Каталонская «Барселона» готовится отпраздновать в следующем году 125-летие клуба, и ожидается, что это получится сделать на обновленном «Камп Ноу». У руководства клуба созрел амбициозный план - первый матч после возобновления работы «Камп Ноу» провести не против кого-нибудь, а против чемпионов мира - сборной Аргентины.

С Лионелем Месси в составе, разумеется - он отыграет один тайм за сборную Аргентины, а другой - в футболке «Барселоны».

Наиболее подходящий месяц - декабрь 2024 года, или, возможно, даже начало 2025 года. Найти подходящий слот в нынешних календарях - задача очень непростая.