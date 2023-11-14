Карвахаль ответил Пике

В Испании продолжают обсуждать провокационные слова Херарда Пике, который заявил, что мадридский «Реал», если и побеждает в Лиге чемпионов, делает это невыразительно. На счету «Реала» четырнадцать побед в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, «Барселона» побеждала только пять раз - видимо, это сильно напрягает Пике. Ответить решил защитник «Реала» Дани Карвахаль.

- Я не собираюсь вступать в дебаты с Херардом. Не хочет вспоминать нашу победу в Лиге чемпионов - это его дело, но наша четырнадцатая победа была одной из самых красивых, - цитирует слова Карвахаля итальянское новостное агентство ITASportPress.