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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль ответил Пике

14 Ноября 2023 • 03:03 Комментировать

В Испании продолжают обсуждать провокационные слова Херарда Пике, который заявил, что мадридский «Реал», если и побеждает в Лиге чемпионов, делает это невыразительно. На счету «Реала» четырнадцать побед в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, «Барселона» побеждала только пять раз - видимо, это сильно напрягает Пике. Ответить решил защитник «Реала» Дани Карвахаль.

- Я не собираюсь вступать в дебаты с Херардом. Не хочет вспоминать нашу победу в Лиге чемпионов - это его дело, но наша четырнадцатая победа была одной из самых красивых, - цитирует слова Карвахаля итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Даниэль Карвахаль
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