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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго назвал двух лучших игроков Ла Лиги, выступающих не за «Реал»

14 Ноября 2023 • 02:35 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, кто из представителей других испанских команд нравится ему больше всех.

22-летний бразилец выделил футболистов двух главных конкурентов «Реала», в том числе и своего товарища по сборной: «Кто из игроков других команд Ла Лиги нравится мне больше всех? Гризманн и Рафинья», – цитирует Madrid Xtra Родриго.

В активе Антуана Гризманна восемь забитых мячей и одна результативная передача в 12 поединках за мадридский «Атлетико» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Рафинья записал себе в актив два гола и один ассист в девяти матчах за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
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