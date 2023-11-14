Родриго назвал двух лучших игроков Ла Лиги, выступающих не за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, кто из представителей других испанских команд нравится ему больше всех.

22-летний бразилец выделил футболистов двух главных конкурентов «Реала», в том числе и своего товарища по сборной: «Кто из игроков других команд Ла Лиги нравится мне больше всех? Гризманн и Рафинья», – цитирует Madrid Xtra Родриго.

В активе Антуана Гризманна восемь забитых мячей и одна результативная передача в 12 поединках за мадридский «Атлетико» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Рафинья записал себе в актив два гола и один ассист в девяти матчах за «Барселону».