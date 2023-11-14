Симеоне: «Год назад в «Атлетико» настал момент, когда всё шло не так»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о кризисном периоде команды.

«Матрасники» провалили первую половину прошлого сезона – олицетворением неудач стало последнее место в группе Лиги чемпионов.

«Приходила ли мне в голову мысль уйти? Нет, но ровно год назад настал момент, когда всё не работало так, как должно было работать. Мы не могли найти способы вернуть прежний ритм. У нас было два пути: первый – нажать на газ и решиться на резкий поворот, второй – продолжать следовать прежней дорогой. Мы выбрали первый вариант, смогли вписаться в поворот и затем продолжили движение», – поведал в интервью El Larguero Симеоне, недавно продливший с «Атлетико» контракт до 2027 года.