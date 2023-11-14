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Деку: «Левандовски – один из лучших в мире, он продолжает творить историю»

14 Ноября 2023 • 01:40 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Деку, занимающий должность спортивного директора в «Барселоне», высказался об игре Роберта Левандовски.

Контракт 35-летнего поляка рассчитан до 2026 года, однако слухи часто связывают его с возможным уходом – интерес приписывается клубам из Саудовской Аравии.

«Левандовски – это настоящее «Барселоны», а Роке – будущее. Витор может многому научиться у такого игрока. Будь я сейчас футболистом, мне самому хотелось бы играть в одной команде с Робертом.

Левандовски – один из лидеров команды, мы довольны им. У него есть контракт с «Барселоной». Я считаю его одним из лучших игроков в мире, он творил и продолжает творить историю», – приводит Sport слова Деку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Роберт Левандовски ещё теги

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