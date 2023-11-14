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Деку – о критике «Барселоны»: «Всё не так уж плохо»

14 Ноября 2023 • 01:21 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями о ситуации в клубе.

За последнее время каталонский гранд допустил ряд осечек в Ла Лиге, также уступив «Реалу» в домашнем «эль класико» (1:2). В недавнем матче Лиги чемпионов «сине-гранатовые» неожиданно уступили «Шахтёру» (0:1).

«Критика со стороны прессы? Это нормальная ситуация, мы должны продолжать работать. Я постоянно общаюсь с Хави, стараюсь помочь.

Мы знаем, что можем добиться большего и должны совершенствоваться, но сейчас всё не так уж плохо: мы продолжаем борьбу за чемпионство в Ла Лиге, у нас девять очков в Лиге чемпионов», – цитирует Sport Деку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку

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