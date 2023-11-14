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Фелиш может лишиться места в основе «Барселоны» после возвращения де Йонга слухи

14 Ноября 2023 • 00:26 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш рискует потерять место в стартовом составе команды.

Португалец, арендованный у мадридского «Атлетико», крайне ярко показал себя в первых матчах за «сине-гранатовых», однако его результативность быстро пошла на спад – ни одного гола и один ассист в последних десяти поединках.

Результаты «Барселоны» на данном отрезке также оставляют желать лучшего, поэтому Хави Эрнандес, по слухам, задумывается о тактических переменах – их жертвой может стать Фелиш, сообщает журналист Хави Мигель. Испанский рулевой планирует вернуться к формации с четырьмя полузащитниками, которая принесла успех в прошлом сезоне. В таком случае Френки де Йонг займёт место португальского форварда, когда залечит травму.

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Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг Жоау Фелиш ещё теги

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