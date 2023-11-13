Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что игроков не следует перегружать тактическими установками.

Итальянский специалист известен умением подстроиться под нужды команды и найти применение звёздным игрокам, не загоняя их в строгие тактические рамки. По словам самого Анчелотти, многие современные наставники пренебрегают этим аспектом.

«Ошибка тренеров нового поколения в том, что они слишком нагружают футболистов информацией по игре с мячом. Это ограничивает творческий потенциал.

Одно дело, когда мы говорим об игре без мяча, – здесь игрокам нужны установки, ведь речь идёт о коллективном взаимодействии, самоотдаче, концентрации. В атаке же всё зависит от креативности исполнителей», – цитирует Transfer News Live Анчелотти.