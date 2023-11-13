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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал главную ошибку тренеров нового поколения

13 Ноября 2023 • 23:55 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что игроков не следует перегружать тактическими установками.

Итальянский специалист известен умением подстроиться под нужды команды и найти применение звёздным игрокам, не загоняя их в строгие тактические рамки. По словам самого Анчелотти, многие современные наставники пренебрегают этим аспектом.

«Ошибка тренеров нового поколения в том, что они слишком нагружают футболистов информацией по игре с мячом. Это ограничивает творческий потенциал.

Одно дело, когда мы говорим об игре без мяча, – здесь игрокам нужны установки, ведь речь идёт о коллективном взаимодействии, самоотдаче, концентрации. В атаке же всё зависит от креативности исполнителей», – цитирует Transfer News Live Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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