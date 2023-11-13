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«Реал» изменил стратегию в сделке по Мбаппе

13 Ноября 2023 • 23:44 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
24.11 23:00

Мадридский «Реал» ждёт «первого шага» от нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Звёздный француз может переехать в Мадрид летом 2024 года, когда истечёт его действующий контракт с «ПСЖ». 24-летний форвард остаётся заветной целью президента «Реала» Флорентино Переса, однако гранд Ла Лиги теперь будет придерживаться иного подхода: от Мбаппе потребуется сделать «первый шаг», чтобы сделка состоялась. В «Реале» больше не будут настаивать на переходе самостоятельно. «Позвольте выполнить ему свою работу, если он хочет этого сам», – приводит RMC Sport слова источника, близкого к «королевскому клубу».

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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