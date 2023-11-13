Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что клубу не найти более подходящего кандидата на пост главного тренера, чем Хави Эрнандес.

Испанский рулевой возглавил «сине-гранатовых» в конце 2021 года, а по итогам сезона 2022/23 привёл команду к первому за четыре года чемпионскому титулу в Ла Лиге.

«Хави – лучший тренер для «Барселоны», в этом нет никаких сомнений. Нельзя найти более подходящего человека для этого проекта. Он принял вызов, согласившись возглавить команду в важный момент, и мы считаем его идеальным тренером для возрождения «Барселоны», к которому мы стремимся», – цитирует журналист Тони Хуанмарти португальского функционера.