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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку: «Хави – лучший тренер для «Барселоны»

13 Ноября 2023 • 23:01 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что клубу не найти более подходящего кандидата на пост главного тренера, чем Хави Эрнандес.

Испанский рулевой возглавил «сине-гранатовых» в конце 2021 года, а по итогам сезона 2022/23 привёл команду к первому за четыре года чемпионскому титулу в Ла Лиге.

«Хави – лучший тренер для «Барселоны», в этом нет никаких сомнений. Нельзя найти более подходящего человека для этого проекта. Он принял вызов, согласившись возглавить команду в важный момент, и мы считаем его идеальным тренером для возрождения «Барселоны», к которому мы стремимся», – цитирует журналист Тони Хуанмарти португальского функционера.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Хави Эрнандес ещё теги

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