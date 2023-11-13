Левандовски прокомментировал конфликт с 16-летним Ямалем

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о недавнем инциденте с юным товарищем по команде.

Ветеран «сине-гранатовых» был недоволен действиями 16-летнего Ламина Ямаля в недавнем матче против «Алавеса» (2:1), повысив на того голос.

«Ситуация с Ямалем? Здесь нечего обсуждать, ничего особенного. Абсолютно нормально, когда ты можешь крикнуть на кого-то на поле, призвать поступить иначе. В данном случае вообще не было ничего серьёзного», – рассказал Роберт Левандовски на пресс-конференции в преддверии поединка сборной Польши против Чехии, который состоится 17 ноября.