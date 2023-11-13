Марселино стал главным тренером «Вильярреала». На официальном сайте испанского клуба говорится о договорённости с 58-летним специалистом по контракту до конца сезона 2025/2026.

Работать с командой Марселино начнёт во вторник. В этот же день состоится пресс-конференция нового рулевого «подводников».

Стоит напомнить, что Марселино уже тренировал «Вильярреал» в 2013-2016 годах.

На текущий момент «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда начинала сезон с Кике Сетьеном у руля, а в сентябре его сменил Пачета. Последний был уволен несколько дней назад.