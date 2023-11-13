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​Саудовские клубы следят за защитником «Барселоны»

13 Ноября 2023 • 19:21 Комментировать

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо в обозримом будущем может переехать в Саудовскую Аравию. Местные клубы внимательно следят за ситуацией 32-летнего футболиста и могут сделать предложение по его трансферу в какой-то момент, о чём сообщает TodoFichajes. «Барселона» может выручить за Алонсо около 5 миллионов евро ближайшей зимой. Это будет неплохой вариант для каталонцев, учитывая перспективу потерять игрока бесплатно летом, когда его контракт истечёт.

В сезоне 2023/2024 Маркос Алонсо провёл семь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

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