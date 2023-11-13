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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Вильярреал» договорился с новым тренером

13 Ноября 2023 • 18:18 Комментировать
Вильярреал
...
Осасуна
26.11 16:00

Новым главным тренером «Вильярреала» станет Марселино. «Подводники» уже договорились с 58-летним специалистом, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Вскоре последует официальное объявление.

Стоит сказать, что Марселино уже тренировал «Вильярреал» в 2013-2016 годах.

Напомним, что на прошлой неделе «Вильярреал» объявил об отставке Пачеты. Он отработал с командой только два месяца.

На текущий момент «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Марселино Гарсия Тораль

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ВИЛЬЯРРЕАЛ ОСАСУНА
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