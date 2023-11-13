Гол «Вильярреалу» стал для Гризманна 300-м в карьере

Вчера вечером мадридский «Атлетико» обыграло дома обескровленный тренерской отставкой «Вильярреал» - 3:1.

Ранее уже сообщилось, что форвард «матрасников» Антуан Гризманн забил свой 169-й гол в истории клуба и почти вплотную приблизился к рекордсмену Луису Арагонесу. Но это не самое главное – вчера Антуан забил свой юбилейный, 300-й гол в профессиональной карьере.

Как сообщает Opta, француз также забил 52 гола за «Реал Сосьедад», 44 за сборную Франции и 35 - за «Барселону».

Ранее Антуан однозначно намекнул на то, где хочет продолжить свою карьеру.