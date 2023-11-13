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​В «Реал Сосьедаде» высказались об изучении Захаряном испанского языка

13 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Полузащитник Арсен Захарян улучшает свои знания испанского языка. Об этом рассказали в пресс-службе «Реал Сосьедада», за который россиянин выступает с лета.

«Арсен продолжает совершенствовать свой испанский язык на занятиях, а на поле ему помогают сотрудники и товарищи по команде», - комментарий пресс-службы «Реал Сосьедада» приводится на сайте «Матч ТВ».

После перехода в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в десяти матчах команды. Результативными действиями 20-летний россиянин не отмечался.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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