Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»

13 Ноября 2023 • 16:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о критике в адрес команды.

— Я не сомневаюсь, что критика со стороны прессы влияет на команду. Я чувствовал это, когда был игроком, и я вижу это сейчас. Вокруг команды создается негативная атмосфера, которая вредит нам. Все, что говорится, влияет на игроков, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

«Барселона» неубедительно провела последние матчи, поэтому логично подверглась критике со стороны СМИ. Напомним, у команды Хави два поражения в четырех встречах.

После 13 туров «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
16:35 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» высказались об изучении Захаряном испанского языка
16:14 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»
16:07 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может потратить 70 млн евро на игрока «Барселоны» слухи
13:47 · Германия. Бундеслига
Названа сумма, за которую «Реал» может пригласить Хаби Алонсо
13:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» изменил мнение по украинцу Лунину
10:55 · Испания. Ла Лига
Гризманн принял решение о своём будущем
09:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски повздорил с 16-летним Ямалем во время матча «Барселоны»
09:12 · Испания. Ла Лига
Гризманн поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико»
08:32 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал волевую победу «Атлетико»
03:28 · Испания. Ла Лига
​Диего Алонсо - всего лишь второй тренер в Ла Лиге, проведший вничью первые четыре матча
02:42 · Испания. Ла Лига
​Саморано: «Мбарре в «Реале?» Нет, спасибо, не нужно» 4
02:24 · Испания. Ла Лига
​Левандовски забил 200-й гол «Барселоны» при Хави
00:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» одержал волевую победу в матче с «Вильярреалом»
12 Ноября
22:30 · Испания. Ла Лига
«Севилья» с «Бетисом» поделили очки в дерби
Все новости
Рекомендуем