Хави: «Вокруг «Барселоны» создаётся негативная атмосфера, которая вредит команде»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о критике в адрес команды.

— Я не сомневаюсь, что критика со стороны прессы влияет на команду. Я чувствовал это, когда был игроком, и я вижу это сейчас. Вокруг команды создается негативная атмосфера, которая вредит нам. Все, что говорится, влияет на игроков, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

«Барселона» неубедительно провела последние матчи, поэтому логично подверглась критике со стороны СМИ. Напомним, у команды Хави два поражения в четырех встречах.

После 13 туров «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков.