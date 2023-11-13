«Реал» изменил мнение по украинцу Лунину

24-летний украинский вратарь Андрей Лунин может задержаться в мадридском «Реале». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям журналистов, голкипер и руководство «королевского» клуба могут повести переговоры по этому поводу. Игра украинца после травмы Кепы заставила боссов «Реала» задуматься о том, чтобы предоставить Андрею новый шанс закрепиться в команде.

Срок действующего контракта Лунина со «сливочными» рассчитан до середины следующего года. Он выступает за «Реал» с лета 2018-го.

В текущем сезоне чемпионата Испании украинец провел три встречи и пропустил два мяча.

Анчелотти оценил игру Лунина, экстренно заменившего Кепу перед матчем Лиги чемпионов