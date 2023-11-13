Гризманн принял решение о своём будущем

Лидер атакующей линии мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался касательно возможного продления контракта с испанским топ-клубом.

«Симеоне продлил недавно контракт. Это самый подходящий наставник для нашей команды. В клубе все знают об этом. Теперь пришла моя очередь подписать новое соглашение», - передает слова французского нападающего AS.

Срок действующего контракта 32-летнего нападающего с «матрасниками» истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Антуан провел 12 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.